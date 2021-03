Alec Baldwin papa pour la 7e fois à 62 ans : le prénom de sa fille surprise dévoilé

L'annonce de cette sixième naissance - survenue uniquement 5 mois après la précédente - a suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux. Hilaria Baldwin n'ayant pas publié de photo d'elle enceinte, ou dit clairement qu'elle était enceinte, certains pensent qu'elle pourrait avoir eu recours à une mère porteuse.

Une hypothèse qui pourrait bien s'avérer réelle. Hilaria Baldwin s'était confiée sur les deux fausses couches qu'elle a subi en 2019. De plus, elle avait participé le 6 novembre dernier à une visioconférence avec Angela Richardson-Mook, la patronne de la société de mères porteuses Alcea Surrogacy. "J'ai vu Hilaria si vulnérable avec ses deux pertes. Les gens d'influence parlent plus et plus souvent de cette dévastation, ce qui mène à plus d'espoir peut-être", avait-elle souligné. Pour l'heure, les représentants d'Hilaria Baldwin n'ont pas confirmé que leur cliente était enceinte. "Nous ne confirmons rien. Ce qu'elle a publié dit tout", a-t-il été expliqué dans un communiqué donné à Page Six.