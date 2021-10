Alec Baldwin et son tir mortel : sa femme Hilaria, le "coeur brisé", parle enfin

C'est au tour d'Hilaria Baldwin de s'exprimer suite au drame survenu jeudi 21 octobre 2021 sur le tournage du western Rust, dans un ranch de Santa-Fe, au Nouveau-Mexique. Lundi, l'épouse d'Alec Baldwin s'est saisie de son compte Instagram pour commenter le terrible accident qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, la directrice de la photographie sur ce film. Le tir mortel, parti d'une arme qui étonnamment aurait dû être chargée à blanc, a également sérieusement blessé le réalisateur Joel Souza.

Après les prises de parole d'Ireland et Hailey Baldwin (la fille aînée et la nièce d'Alec Baldwin), l'épouse de l'acteur est finalement sortie du silence : "Mon coeur est avec Halyna. Son mari. Son fils. Leur famille et êtres chers. Et mon Alec, Hilaria Baldwin a-t-elle écrit le temps d'une publication Instagram. Il a été dit : 'Il n'y a pas de mots' parce qu'il est impossible d'exprimer le choc et le chagrin après un accident si tragique. Le coeur brisé. La perte. Le soutien." L'Américaine de 37 ans, mariée à Alec Baldwin depuis maintenant neuf ans, et avec qui elle partage six enfants, fait là référence au message publié par son mari sur Twitter peu après le drame.

Dès le lendemain de son tir accidentel, l'acteur de 63 ans avait notamment témoigné : "Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l'enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s'est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille." Une source du magazine People a depuis ajouté que la star des films Beetlejuice, Pearl Harbor, Les Infiltrés ou encore Blue Jasmine allait s'accorder une pause dans sa carrière.