Alec Baldwin : Dévastées, sa fille Ireland et sa nièce Hailey s'expriment après le drame

Pour rappel, Alec Baldwin a accidentellement tué Halyna Hutchins qui était la directrice de la photographie sur le tournage de son prochain film Rust. Elle est morte vers 13h50 au Bonanza Creek Ranch, près de la ville de Santa Fe au Nouveau Mexique. Joel Souza, le réalisateur du film, a également été blessé et a passé plusieurs heures à l'hôpital. Il en est ressorti quelques heures plus tard.

La société de production du film et d'autres personnes présentes sur le plateau affirment que l'arme était chargée de balles à blanc, qui peuvent néanmoins être mortelles si elles sont tirées à proximité. On ne sait pas si c'était le premier et le seul coup de feu tiré par Alec Baldwin, ou si d'autres avaient été tirés en toute sécurité. Une enquête du Los Angeles Time a d'ailleurs révélé que plusieurs "tirs accidentels" s'étaient produits avant le drame. De son côté, l'acteur aurait demandé pourquoi on lui a remis un "pistolet chaud" après la tragédie, ce qui signifie généralement un pistolet chargé de vraies munitions.