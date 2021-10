Le réalisateur blessé par Alec Baldwin parle pour la première fois : "Je suis dévasté..."

Bouleversé d'avoir perdu son amie Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust le 21 octobre 2021, le réalisateur Joel Souza a réagi pour la première fois auprès des journalistes de Deadline. "Je suis dévasté par la perte de mon amie et collègue, Halyna. Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, se battait pour chaque chose et me poussait toujours à m'améliorer. Mes pensées vont à sa famille en ce moment très difficile." Touché d'avoir reçu de nombreux messages de soutien suite au drame, il poursuit : "Je suis humble et reconnaissant de la vague d'affection que nous avons reçue de notre communauté de cinéastes, des habitants de Santa Fe et des centaines d'inconnus qui nous ont contactés...... Cela va sûrement m'aider à me rétablir."

Blessé par Alec Baldwin avec une arme qu'il pensait déchargée, le réalisateur se tenait juste derrière Halyna Hutchins lorsque l'acteur a tiré avec le pistolet. L'Américain de 48 ans a été touché à l'épaule et transporté en urgence au centre médical régional Christus St. Vincent. Il a été soigné pour ses blessures et a quitté l'hôpital vendredi dernier. Selon l'enquête, une seule balle a atteint Halyna Hutchins à la poitrine avant de toucher le réalisateur Joel Souza à l'épaule, ce qui laisse penser que la balle a traversé tout le corps d'Halyna.