Alec Baldwin et "Rust", un tournage maudit : un autre membre de l'équipe risque l'amputation...

Le tournage du western Rust est décidément maudit. Après le tir mortel d'Alec Baldwin survenu le 21 octobre 2021 au Nouveau Mexique, qui a coûté la vie de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza, un autre membre de l'équipe est très mal en point. Comme l'a rapporté People le 8 novembre, un des opérateurs sur le tournage tente de sauver son bras après une morsure d'araignée...

L'homme en question s'appelle Jason Miller et une page GoFundMe a été créée en son nom vendredi dernier pour collecter des fonds. Sur la page, ses proches ont expliqué qu'il a été mordu par une araignée sur le tournage du film : "En quelques jours, il a présenté des symptômes graves, notamment une nécrose du bras et une septicémie. Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales." Les médecins font tout pour "arrêter l'infection et essayer de sauver son bras de l'amputation."

Il y a peu de chance que le film Rust soit un jour projeté dans une salle de cinéma. Suite au drame causé par le tir accidentel d'Alec Baldwin, la production a été interrompue et l'acteur a lui-même confirmé que le tournage n'allait pas reprendre de si tôt. L'enquête se poursuit à Santa Fe, au Bonanza Creek Ranch, pour tenter d'éclaircir les circonstances de cet incident qui a choqué toute l'industrie du cinéma et ouvert un nouveau débat sur l'utilisation d'armes véritables sur les plateaux de tournage. L'éventuelle négligence de l'assistant réalisateur et le manque d'expérience de la jeune armurière ont notamment été évoqués, de même qu'un possible sabotage...

Très marqué par cette tragédie, Alec Baldwin a mis sa carrière entre parenthèses et quitté Hollywood pour se réfugier avec sa famille dans les montages du Vermont.