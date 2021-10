Alec Baldwin et son tir mortel : la jeune armurière avait déjà poussé à bout Nicolas Cage

Hanna Gutierrez-Reed, la jeune armurière de 24 ans responsable des armes sur le tournage du western Rust, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes. Deux mois avant qu'un pistolet ne se décharge accidentellement dans les mains d'Alec Baldwin, tuant la directrice de la photographie Haylna Hutchins, elle avait rendu furieux Nicolas Cage en ne respectant pas toutes les règles de sécurité.

Stu Brumbaugh, assistant lors du tournage du film The Old Way cet été, a expliqué au média The Wrap qu'Hanna Gutierrez-Reed avait tiré à plusieurs reprises près de l'équipe de tournage et des acteurs, faisant fi des instructions. Après des tirs intempestifs, Nicolas Cage l'aurait réprimandée : "Vous avez juste fait exploser mes p*tain de tympans !", avant de quitter le plateau, de rage. "J'ai dit au directeur artistique : 'Elle doit partir'. Après tout ça, j'étais énervé aussi. C'est une novice", a ajouté Stu Brumbaugh.

L'équipe de The Old Way ignorait alors qu'il s'agissait du tout premier film de Hanna Gutierrez-Reed. Elle n'avait alors que quelques mois d'expérience dans le milieu. La jeune femme se trouve être la fille du célèbre armurier Thell Reed, un expert des armes renommé à Hollywood, ayant déjà travaillé avec Brad Pitt. Même cette filiation ne suffit pas... La jeune femme elle-même même avait avoué dans un podcast, peu avant le drame, qu'elle manquait d'expérience...

Toujours active sur LinkedIn, Hanna Gutierrez-Reed a supprimé tous ses autres réseaux sociaux. Elle subit un harcèlement massif depuis le tir accidentel sur le tournage de Rust, qui a tué Hayna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.

Un drame surprenant

Contacté par The Wrap, un producteur du film The Old Way a expliqué qu'aucun incident ayant nécessité le renvoi de l'armurière n'est survenu. "Je n'ai aucun souvenir de cet évènement sur notre plateau. J'ai demandé la même chose à mes partenaires. Les détails de ces évènements visant The Old Way ont pris de trop grosses proportions", a-t-il commenté. Le professionnel a ajouté qu'Hanna Gutierrez-Reed travaillait sous la supervision d'un chef armurier vétéran, Jeffrey W. Crow. Lui-même s'est dit "surpris" qu'un accident aussi grave que celui survenu sur Rust "soit survenu sous sa surveillance". L'armurier se rappelle d'une jeune femme très professionnelle.

L'enquête se poursuit actuellement et l'éventuelle responsabilité de l'assistant réalisateur sur le tournage de Rust est également étudiée de près... De son côté, Alec Baldwin a mis sa carrière en pause.