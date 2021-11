Alec Baldwin : L'assistant réalisateur dans le collimateur après le drame sort du silence

Lundi 1er novembre 2021, David Halls a brisé le silence suite au drame survenu sur le plateau de tournage du film Rust où l'acteur Alec Baldwin a tiré accidentellement sur deux personnes : Halyna Hutchins, directrice de la photographie morte à 42 ans, et Joel Souza, réalisateur depuis sorti des soins intensifs. L'assistant réalisateur est dans le collimateur de la justice.

Prenant la parole pour la première fois depuis le drame, qui s'est produit le 21 octobre au Nouveau-Mexique, David Halls a choisi le New York Post pour réagir par voie de communiqué. Il s'est dit "choqué et triste" après la mort d'Halyna Hutchins mais se garde bien de préciser son rôle, lui qui aurait admis aux enquêteurs ne pas avoir vérifié comme il fallait l'arme utilisée sur le plateau et qui n'était pas chargée de balles à blanc comme cela devait être le cas. "Halyna Hutchins n'était pas seulement l'une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé, c'était aussi une amie. J'espère que cette tragédie va inciter l'industrie à revoir ses valeurs et ses pratiques pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise", dit-il.

Avec la jeune armurière Hannah Gutierrez-Reed, David Halls était responsable des armes sur le tournage de Rust et devait notamment s'assurer qu'elles étaient bien inoffensives avant de les introduire sur le plateau... D'après les premières dépositions des policiers, l'assistant réalisateur leur a dit qu'il "aurait dû vérifier" que toutes les cartouches dans le revolver utilisé par Alec Baldwin pour répéter une scène étaient factices mais qu'il "ne l'a pas fait". Une munition réelle tirée accidentellement l'acteur - reclus loin d'Hollywood pour un certain temps - a mortellement blessé Halyna Hutchins et fini sa course dans l'épaule du réalisateur, Joel Souza.

Aucune arrestation n'a été effectuée mais la procureure de Santa Fe (Nouveau-Mexique) chargée de l'enquête n'a pas exclu d'éventuelles poursuites pénales si des responsabilités sont établies. Pour le moment, une cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Halyna pour notamment payer ses obsèques.