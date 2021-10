Tir mortel d'Alec Baldwin : un montant record pour la cagnotte au nom d'Halyna Hutchins

Elle n'avait que 42 ans et elle laisse derrière elle son mari et leur jeune garçon de 9 ans dans le chagrin : le 21 octobre 2021, dans l'Etat du Nouveau-Mexique, l'Américaine Halyna Hutchins est morte après avoir été touchée par un tir accidentel sur le tournage du western Rust. Celle qui officiait en tant que directrice de la photographie se trouvait près de l'acteur Alec Baldwin, alors qu'il s'entraînait à dégainer une arme, quand une balle est partie : en plus de toucher sa collègue, elle a fini sa course dans l'épaule du réalisateur Joel Souza.

Depuis, alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, une cagnotte a été créée pour aider les proches d'Halyna Hutchins dans cette terrible épreuve. Comme l'a détaillé le magazine People jeudi, la cagnotte GoFundMe a été lancée par l'organisation International Cinematographers Guild, qui est basée à Hollywood et regroupe des professionnels du cinéma à travers le monde. Lancée au lendemain de la mort d'Halyna Hutchins, avec un objectif de 10 000 dollars, elle a surpassé les attentes puisque vendredi midi, plus de 230 000 dollars (soit environ 197 000 euros) avaient déjà été collectés grâce aux dons de plus de 3000 donateurs. Voilà qui devrait soulager, un tant soit peu, Matthew Hutchins et le jeune Andros...

Pendant ce temps, l'enquête se poursuit autour du ranch de Bonanza Creek et plusieurs éléments ont déjà été révélés dans les médias : la semblable négligence de l'assistant réalisateur Dave Halls a notamment été évoquée, de même que le manque d'expérience de la jeune armurière Hannah Gutierrez-Reed. Cette dernière avait d'ailleurs déjà fait sortir de ses gonds Nicolas Cage sur un autre tournage, l'été dernier... De son côté, alors qu'il a mis sa carrière entre parenthèses, Alec Baldwin n'est pas à l'abri de poursuites pénales.