Alec Baldwin bientôt papa pour la 8e fois à 63 ans : sa femme Hilaria enceinte, 5 mois après le tir mortel

Un miracle qui n'aurait pas pu mieux tomber ! Mardi 29 mars 2022, Hilaria Baldwin a annoncé une magnifique nouvelle : elle est enceinte de son septième enfant. Un heureux événement qu'elle attend bien sûr avec son mari Alec Baldwin.

Sur son compte Instagram, la jeune femme de 26 ans sa cadette a partagé une tendre vidéo où elle apparaît entourée de son époux et leur tribu de six enfants (Eduardo, 1 an et demi, María Lucía, née en 2021 par mère porteuse, Romeo, 2 ans, Leonardo, 4 ans, Rafael, 5 ans et Carmen, 7 ans) pour partager son bonheur d'agrandir la famille avec sa communauté.

"Après de nombreux hauts et bas au cours des dernières années, nous avons une énorme surprise : un autre Baldwinito va arriver cet automne", légende-t-elle, ajoutant que ce nouveau bébé n'était pas du tout prévu : "Nous étions à peu près certains que notre famille était complète. Nous sommes plus qu'heureux de cette surprise."

Hilaria Baldwin est d'autant plus ravie d'être enceinte que cet heureux événement survient alors que la famille traverse encore des moments très éprouvants. Et pour cause, Alec Baldwin est toujours dans la tourmente pour avoir accidentellement tué par balle une femme sur le tournage de son dernier film en octobre 2021. Qui plus est, en 2019, le couple a fait face à deux difficiles fausses couches. "Notre nouveau bébé est une lumière dans nos vies. Une bénédiction et un cadeau en ces temps incertains. Vous m'avez manqué lors de ma pause sur les réseaux sociaux. Je suis de retour et j'ai hâte de partager cette folle aventure que l'on appelle la vie", a écrit la belle entrepreneure de 38 ans.