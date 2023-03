Diaporama : Kim Basinger méconnaissable : le visage de la star complètement transformé

12 / 17

Exclusif - Kim Basinger, arrive à la baby shower de sa fille au Jumbo's Clown Room à Hollywood, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 6 mars 2023. L'actrice était main dans la main avec son compagnon Mitch Stone. Exclusive - Kim Basinger, 69 looks unrecognizable as she arrives to daughter's baby shower at Jumbo's Clown Room on Sunday night. The actress was seen looking youthful as she arrived and exited holding hands with boyfriend Mitch Stone on March 6, 2023. © BestImage