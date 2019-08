Alerte à Malibu : Deux actrices échappent à une énorme escroquerie

Harcèlement, cambriolage, vol de données personnelles : les stars sont exposées à de graves dangers. Deux stars de la série Alerte à Malibu ont failli en faire la triste expérience. Appâtées avec 300 000 dollars, Krista Allen et Donna D'Errico étaient les cibles d'une escroquerie...

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Krista Allen et Donna D'Errico ont échappé à une tentative d'escroquerie, dont l'objectif était d'obtenir leurs informations privées. Les agents des deux femmes de 48 et 51 ans ont été contactés par de faux membres du cabinet du cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, homme d'affaires et Premier ministre des Émirats arabes unis. Ces derniers proposaient à Krista et Donna de participer à une convention d'affaires consacrée aux petits entrepreneurs.

Pour leur présence et leur participation à cet événement, les actrices auraient dû être rémunérées 300 000 dollars, près de 270 000 euros.