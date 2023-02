Drame en Ligue 1 : un joueur perd sa fille, âgée seulement de 5 ans

C'est le genre de nouvelles que l'on aimerait ne jamais avoir à annoncer. À seulement 23 ans, le footballeur Ignatius Ganago vit un drame familial épouvantable. Le joueur du FC Nantes, passé par le RC Lens, vient de perdre sa petite fille, âgée seulement de 5 ans.

D'après les informations de L'Équipe, cette dernière serait décédée des suite d'une maladie. Originaire du Cameroun, le joueur se serait envolé pour son pays natal et sera donc absent pour le match de jeudi, au cours duquel le FC Nantes va affronter la Juventus Turin en coupe d'Europe.

Un véritable drame pour le jeune homme, qui a pu compter sur le soutien de son club actuel, qui lui a adressé un touchant message. "Le FC Nantes est en deuil. C'est avec une profonde tristesse que le Football Club de Nantes a appris le décès de la fille de notre attaquant, Ignatius Ganago. On pense fort à toi Gana'. Le Club est avec toi à travers cette terrible épreuve", a écrit le club.

Touché en plein coeur par ce drame, l'ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille

Même son de cloche du côté de son ancienne équipe, le RC Lens, où il est resté de 2020 à 2022. "Le Racing est en deuil. Touché en plein coeur par ce drame, l'ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable. La famille artésienne de Gana rendra un hommage appuyé à sa fille Chloé dimanche lors de la rencontre face au FC Nantes", indique le club lensois.

Une nouvelle qui a attristé le monde du football et de nombreux clubs du championnat de France ont tenu à rendre hommage à la jeune fille décédée et à apporter leur soutien à son père. Le youtubeur Wiloo, très connu des amateurs de foot pour ses analyses footballistiques a également tenu à lui adresser un message. "Toute ma force et mon soutien à Ignatius Ganago. Je ne peux même pas imaginer la douleur", écrit-il.