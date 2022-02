Edouard Philippe : Sa blague sur Valérie Pécresse a été mal comprise !

Tu as l'audace de Simone Veil, le srieux de Christine Lagarde et le courage de Josphine Baker.

Valrie, tu es notre espoir droite et demain, tu seras notre boussole pour la France.

En avril marquons l'histoire, lisons la premire femme Prsidente de la Rpublique! @vpecresse pic.twitter.com/phfjXQ2sB0