Edouard Philippe préféré comme président face à Emmanuel Macron ?

Le 10 avril 2022, les Françaises et les Français vont voter pour le premier tour des élections présidentielles. Depuis plusieurs mois, les sondages sont légion et l'un des plus récents pour mesurer la popularité des personnalités politiques montre que l'actuel président Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore présenté officiellement, se fait devancer par son ancien premier ministre, Edouard Philippe. Plus de six Français sur dix estiment en effet qu'Édouard Philippe "va revenir sur le devant de la scène politique", et ils sont 65% à penser qu'il "serait un meilleur président qu'Emmanuel Macron".

Selon le baromètre politique réalisé par Odoxa, Mascaret pour Public Sénat, LCP et la presse régionale, Emmanuel Macron est dépassé dans le coeur des Français par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, jugé plus compétent, plus sympathique et plus convaincant. Le chef de l'Etat passe sous la barre symbolique des 40 % d'opinion favorable (39 %) auprès des sympathisants de droite et comme de gauche.

L'ancien Premier ministre quant à lui semble être "préféré" au président de la République en exercice, à l'exception des sympathisants LREM, (74 % préfèrent Emmanuel Macron, contre 26 % Édouard Philippe). Ainsi, le maire du Havre "recueille la préférence de 75 % des sympathisants LR, 63 % des sympathisants PS, 62 % des sympathisants écologistes, 68 % des sympathisants LFI, et même 86 % des sympathisants RN", précise Public Sénat. Les Français interrogés jugent à 61 % contre 35 % qu'Édouard Philippe serait un meilleur président de la République qu'Emmanuel Macron. Le premier a une meilleure stature d'homme d'Etat que le second (59 % contre 37 %) et donne plus confiance (66 % contre 30 %).

Difficile de ne pas faire le lien avec la polémique sur les antivax contre lesquels Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots il y a quelques semaines. Le dirigeant va encore plus se méfier de son ex-chef du gouvernement qui a lancé son nouveau parti, Horizons, et avec qui il n'est pas évident de composer. Edouard Philippe avait assuré que "l'incident" de la fusion avortée entre son mouvement Horizons et Agir, source de tension avec Emmanuel Macron, était "clos", et a réactivé sa participation sous condition à la maison commune de la majorité, ont indiqué mercredi des sources au sein d'Horizons.

Toutefois, lorsque l'actuel Premier ministre Jean Castex était comparé à Edouard Philippe, les places s'inversaient puisqu'il était vu comme "bien plus sain" dans les couloirs de la politique en octobre dernier.