Diaporama Edouard Philippe préféré comme président face à Emmanuel Macron ?

Le président Emmanuel Macron se rend à l'ambassade d'Angleterre après l'attentat de Manchester en présence du premier ministre Edouard Philippe, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères à Paris le 23 mai 2017

Edouard Philippe, l'ancien premier ministre et fondateur du nouveau parti politique Horizons, était à Nice avec Christian Estrosi, le maire de Nice, le 1er décembre 2021.

7 / 10

Emmanuel Macron - président de la Republique, Edouard Philippe - premier Ministre, Jean Yves Le Drian - Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Marielle de Sarnez - Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires : les membres du gouvernement et le Président de la Republique se rendent à l'ambassade de Grande Bretagne en 2017