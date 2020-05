Élie Semoun craque : sa nouvelle coiffure, drôle de point commun avec son fils !

Capillairement parlant, le confinement a été compliqué pour tout le monde. Mais il faut croire que certains en ont pris l'habitude. Alors que de nombreux hommes sur Terre se sont offert un petit coup de tondeuse, dans l'impossibilité de se rendre chez le coiffeur, Élie Semoun a craqué pour la tendance... et ce, même déconfiné ! Sur son compte Instagram, l'humoriste a dévoilé deux photographies de son nouveau look. Sur la première, il se compare au célèbre agent 007 incarné dernièrement par Daniel Craig, James Bond. Sur l'autre, il trouve une ressemblance troublante entre son visage est celui peint par son fils, qui est cloué au mur de son salon.

"J'ai craqué, écrit-il. Je ressemble au tableau de Junior !" Et effectivement, contrairement à son père, Antoine Semoun ne se destine pas à faire carrière dans les rires et les chansons. Ce qui le fait vibrer, ce sont les pigments, les couleurs... bien qu'il ait tenté l'aventure du septième art ! "Il a fait un petit passage dans Dubocu 3, expliquait le fier papa à Purepeople peu avant la sortie de cet opus. Dans le film, il y a ma soeur qui joue et ma petite nièce. Quand Latouche engueule une petite fille la nuit, c'est ma nièce en fait, et c'est ma soeur que je traite de vieille et qui m'insulte. Et mon fils passe juste derrière. Il est venu un mois sur le tournage, il a fait un stage. Mais maintenant, ça ne l'intéresse plus. Il se lance dans la peinture. Il fait des beaux tableaux."

Quand je suis amoureux, j'écris des chansons...

Décidément, on est artiste de père en fils ! Elie Semoun, acteur, humoriste, dévoile toute sa sensibilité à l'aide de sa voix de crooner depuis des années, en marge de sa carrière au cinéma et sur les planches. S'il ironise beaucoup sur le succès tout relatif de ce pan de sa vie, il n'abandonne pas... d'autant que s'il chante, c'est aussi pour celle qui fait battre son coeur. "Écoutez, j'ai fait trois albums, et le dernier a dû se vendre à autant d'exemplaires qu'il y a de gens sur votre plateau, racontait-il dans l'émission Je t'aime etc. Et encore ! Mais je continue à écrire des chansons, parce que, quand je suis amoureux, j'écris des chansons..."