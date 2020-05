Élie Semoun "amoureux" et en couple : il confirme sa nouvelle relation

De passage dans Je t'aime etc (France 2), Élie Semoun s'est confié sur sa brève carrière de chanteur, lancée dans l'indifférence de son public. Questionné sur son envie de faire un quatrième album, l'humoriste tire un trait sur son avenir dans la chanson. "Écoutez, j'en ai fait trois, et le dernier a dû se vendre à autant d'exemplaires qu'il y a de gens sur votre plateau. Et encore !", répond le comédien.

Mais Élie Semoun est loin d'être en manque de créativité. "Je continue à écrire des chansons, parce que, quand je suis amoureux, j'écris des chansons... ", a-t-il appris sur le plateau de Daphné Bürki. "Vous êtes très beau quand vous êtes amoureux, Élie", a complimenté l'animatrice. Voilà qui vient confirmer l'information de France dimanche, disant qu'il était en couple avec une certaine Anaïs.

Si on ne sait rien de cette jeune femme, on l'imagine cependant bien plus jeune que lui. Dans un entretien à Gala daté de janvier dernier, le comique expliquait qu'il se sentait lui-même plus jeune dans sa tête. "Je suis toujours avec des filles plus jeunes que moi parce que j'ai moi-même l'impression d'être plus jeune que moi. Mais bon, j'ai compris un truc : ma mère est morte à l'âge de 37 ans, et j'ai du mal à sortir avec des femmes qui ont plus que cet âge-là, car j'ai l'impression de la tromper. Je crois que je suis resté amoureux de ma mère", s'était-il expliqué.

Par le passé, Élie Semoun a été en couple avec Annie Florence Jeannesson, mère de son fils Antoine (né en 1995), puis avec la danseuse Juliette Gernez – de dix-huit ans sa cadette.