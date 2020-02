Élie Semoun, attiré par les femmes plus jeunes pour une raison tragique

L'expérience n'est jamais vraiment la même. De retour dans un troisième volet de Ducobu, Élie Semoun incarne une nouvelle fois le professeur Latouche... mais pas seulement. Il a également prêté ses traits à la maman de son personnage. Un rôle pour lequel il puise dans son enfance, s'inspirant de la force, de la "virilité encombrante" de son père Paul. Sa mère à lui, en revanche, ne lui a laissé qu'un souvenir de douceur et de bienveillance. Décédée alors qu'il n'avait que 11 ans, elle a marqué son être à vie, de manière positive comme négative. Car sa vie sentimentale pâtit quelque peu de cette relation qui est tragiquement restée sur "pause".

S'il est d'une discrétion sans faille à propos de sa vie sentimentale, Élie Semoun a connu l'amour auprès de femmes globalement moins âgées que lui. Il a notamment été en couple avec Annie Florence Jeannesson, la mère de son fils Antoine, et avec la danseuse Juliette Gernez – de dix-huit ans sa cadette. "Je suis toujours avec des filles plus jeunes que moi parce que j'ai moi-même l'impression d'être plus jeune que moi, explique-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Mais bon, j'ai compris un truc : ma mère est morte à l'âge de 37 ans, et j'ai du mal à sortir avec des femmes qui ont plus que cet âge-là car j'ai l'impression de la tromper. Je crois que je suis resté amoureux de ma mère."