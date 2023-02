Élie Semoun quitté par une femme bien plus jeune, coulisses de leur rupture : "Ce n'est pas à cause de ça !"

Il est célibataire depuis un an et s'en remet à peine. Pour combler ce manque, Elie Semoun a écrit pendant trois ou quatre mois un premier roman aux allures très autobiographiques, intitulé Compter jusqu'à toi, paru aux éditions Robert Laffont en octobre dernier. Actuellement à l'affiche de la pièce Suite royale au théâtre de la Madeleine avec Julie de Bona, le comédien aux mille facettes a peu de temps pour lui... mais il songe toujours à son ancienne et jeune compagne.

J'étais le plus vieux, mais c'était moi le gamin dans l'histoire !

S'il a décidé de prendre sa plume en main, c'était avant tout dans un but de reconquête. "Mais ça n'a pas marché, regrette-t-il dans les colonnes de France Dimanche. Nous avions 20 ans d'écart. Pourtant, moi je me considère comme quelqu'un de jeune... alors que je suis vieux ! Mais je n'ai pas une vie de vieux, je bouge tout le temps, je n'ai pas de pépins médicaux Je me dis donc que ce n'est pas bizarre d'être avec une femme de 20 ans de moins que moi. Et si l'on s'est séparés, ce n'est pas à cause de ça, mais plutôt en raison de mon côté artiste justement. Elle était plus ancrée dans la réalité que moi. J'étais le plus vieux, mais c'était moi le gamin dans l'histoire !"

Elie Semoun est désormais à deux doigts de passer une petite annonce. S'il estime que leur rupture est encore très fraîche, l'acteur de 59 ans est un coeur à prendre. Et un grand romantique, qui plus est ! Son album Chansons, sorti en 2003, avait été écrit pour une femme qui s'appelait Aurélie. L'artiste a également été marié à Annie Florence Jeannesson puis a été en couple pendant 5 ans avec la danseuse Juliette Gernez. Il n'a, donc, pas toujours été malheureusement en amour. "J'ai été heureux, j'ai eu un enfant [Antoine, né en juillet 1995, NDLR.] ... donc il ne faut pas exagérer, assure-t-il. Et je rassure mes futurs lecteurs, ce n'est pas un livre larmoyant. On rit aussi, il n'y a pas que des violons."

