Elie Semoun célibataire et dépendant affectif... l'acteur a "hâte d'être à nouveau amoureux" !

L'amour lui colle à la peau. Quand il ne le joue pas sur scène, il le chante... ou même l'écrit. Le 6 octobre 2022, Elie Semoun sort un premier roman aux éditions Robert Laffont, intitulé Compter jusqu'à toi, contant une romance qui semble très familière. Et pour cause, ces quelques 240 pages sont inspirées de faits réels, comme l'auteur l'a confirmé en interview au magazine Gala.

Il faut dire que le secret n'était pas très bien gardé. Le héros de ce livre s'appelle Elie et sa promise fictive, Héloïse, n'est pas sans rappeler quelques étapes de son propre parcours amoureux. Tout comme cette idylle qu'il raconte, qui nait à peine et s'étouffe, rapidement, à cause du quotidien et du passé de chacun. "Ce personnage est un amalgame de plusieurs femmes que j'ai aimées : Anaïs, Joséphine, Juliette, confirme-t-il. Ce n'est aucune en particulier et toutes, à la fois."

Si Elie Semoun passe dans son livre pour un homme "inquiet, jaloux, égoïste, étouffant et dépendant affectif", il ne désespère pas pour autant, concernant la suite de sa propre vie. Célibataire, mais résolument romantique, le comédien attend que le prochain chapitre s'ouvre de manière naturelle. "J'ai hâte d'être à nouveau amoureux, pour le shoot d'adrénaline, explique-t-il. On verra bien."

Papa d'un grand fils nommé Antoine, artiste peintre de 27 ans, Elie Semoun a connu de jolies histoires. L'acteur, qui célèbrera ses 59 ans le 16 octobre prochain, a eu son enfant unique en 1995 avec Annie Florence Jeannesson, qu'il a épousée en 1996. Il a également été en couple, de 2003 à 2008, avec la danseuse Juliette Gernez. C'est une autre femme de sa vie qui l'a poussée, pourtant, à prendre la plume. Sa maman, Denise Malka, était professeure de français et l'a éduqué dans les livres. Décédée à l'âge de 37 ans d'une hépatite, elle doit se réjouir, tout là-haut, de voir son enfant s'épanouir dans les lettres...

Retrouvez l'interview intégrale d'Elie Semoun dans le magazine Gala n°1530 du 6 octobre 2022.