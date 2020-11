Juliette Gernez : Qui est donc cette danseuse et ex d'Elie Semoun ?

A défaut d'avoir vu ses talents de ballerine sur la prestigieuse scène de l'Opéra Garnier, vous avez peut-être vu son visage sur une publicité Chopard ou Cartier... Juliette Gernez est en effet une danseuse classique qui a enfilé ses premiers chaussons à l'âge de 7 ans pour ne plus jamais les quitter. La jolie blonde peaufine ses pointes et pirouettes au sein de l'Opéra National de Paris depuis 1994 et profite aujourd'hui du statut privilégié de Coryphée, qui l'a déjà emmenée en tournée en Chine, en Russie, au Japon, en Australie, aux Etats-Unis...

Tout en mettant sa grâce aux services de célèbres chorégraphes tels que Jean Claude Gallota, Jerome Robbins, Caroylyn Carlson et Benjamin Millepied, Juliette Gernez a également joué les mannequins stars pour de nombreuses marques : Mitsubishi, Lollipops, Chopard, Repetto, Chloé, Nuxe, Petit bateau, Hermès, Cartier, Vionnet avec Jean Paul Goude, comme le précise sa biographie. La ballerine de 33 ans est aussi l'égérie de la marque de joaillerie Pacoma.

Juliette Gernez aspire aujourd'hui à une carrière d'actrice. Après une apparition dans le clip Le secret perdu de Pascal Obispo, dans le générique de la série Dix pour cent et dans un documentaire de l'artiste JR, la danseuse espère bien se faire un nom en tant que comédienne. Elle a d'ailleurs pu compter sur le soutien de son ex-compagnon Elie Semoun et faire grâce à lui plusieurs apparitions dans ses célèbres Petites annonces. Juliette Gernez a partagé la vie de l'humoriste entre 2003 et 2008.