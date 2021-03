Elisa Tovati, maman encombrante : l'irrésistible vidéo des 9 ans de son fils Léo

La fête est un concept flou depuis bientôt un an. La crise sanitaire qui s'abat sur le globe a privé, peu à peu, les citoyens du monde entier de tous divertissements : les concerts, les spectacles et autres boîtes de nuit ne sont qu'un lointain souvenir pour la plus grande majorité d'entre nous. Heureusement, Elisa Tovati a trouvé un échappatoire pour se défouler un brin... en se glissant parmi les invités d'une petite sauterie organisée pour l'un de ses enfants. "Quand tu t'incrustes dans la boum de ton fils de 9 ans, car tu n'en peux plus de ne pas danser" écrit-elle

Jason Derulo et Nuka auront eu raison de son déhanché endiablé ! Pour l'anniversaire de Léo, Elisa Tovati avait effectivement prévu les choses en grand... comme le prouve cette vidéo partagé sur les réseaux sociaux sur laquelle elle se trémousse entourée d'enfants et de cotillons. Le 1er mars 2021, déjà, la belle artiste rendait hommage à son grand fils en dévoilant une photographie en noir et blanc datant de sa naissance. "Il y a 9 ans aujourd'hui, un petit Prince venait au monde", précisait-elle.