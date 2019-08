Elisa Tovati, ses vacances paradisiaques avec ses fils et son mari

En vacances dans les tropiques, Elisa Tovati ne cesse de partager des photos de son périple. Sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 37 000 fans, la chanteuse de 43 ans a dévoilé plusieurs photos d'elle, posant aux côtés de ses enfants, de sa soeur mais aussi de son mari, Sébastien Saussez. On découvre l'artiste, une première fois sur une plage de sable fin, avec une belle brochette d'enfants : Joseph (né en 2008) et Leo (né en 2012), qui posent avec des amis. "Il n'y a rien de mieux que de passer du temps en famille...", avait-elle fait savoir en légende de la photo.

Avec ses fils, Elisa Tovati a l'air de s'éclater. Alors qu'on peut deviner un gros orage dans le ciel, elle saute dans une piscine avec ses fils. Mer à perte de vue, bateaux et palmiers : même si la météo n'était pas clémente, ils profitent à fond de leur été. "J'ai bien réfléchi. Je ne trouve toujours aucune raison valable de grandir", s'amuse l'actrice.