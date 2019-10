Elizabeth Hendrickson (Les Feux de l'amour) enceinte : le sexe du bébé dévoilé !

Très bonne nouvelle pour les fans des Feux de l'amour ! L'une des actrices de la série la plus suivie au monde est enceinte pour la première fois. Il s'agit d'Elizabeth Hendrickson, célèbre interprète de Chloe Mitchell. Mercredi 9 octobre 2019, elle a dévoilé une photo d'elle avec un petit ventre arrondi. Sa grossesse intervient deux mois après son mariage, célébré le 3 juillet dernier à Saint-Barthélémy. Sur Instagram, Elizabeth Hendrickson a également publié une photo d'une échographie.

À 40 ans, Elizabeth Hendrickson a eu des difficultés à tomber enceinte. C'est en tous cas ce qu'elle apprend à ses fans pour la première fois. "Non, ce n'est pas un ventre rempli de bagels, c'est un ventre rempli de bagels ET d'un bébé ! Nous sommes si impatients de rencontrer notre petite fille, qui devrait naître en mars 2020. Notre combat pour devenir parents n'était pas facile mais je suis prête à en parler publiquement, entendre vos histoires, partager mon expérience et apprendre le plus possible de vous. Je vais enfin être une mère et je suis si impatiente de voir la suite", a indiqué l'actrice des Feux de l'amour sur Instagram.

Une question brûle les lèvres de tous les habitués de Genoa City : la grossesse d'Elizabeth Hendrickson sera-t-elle intégrée à la série ? Pour l'heure, c'est encore un mystère. L'actrice avait d'ailleurs réintégré le soap opera en 2019, pour le plus grand bonheur de ses fans, après avoir fait une pause de plusieurs années en 2016.