Elizabeth II : À peine sorti de prison, son cousin agresseur sexuel retrouve déjà le gotha

Au sein de la famille royale d'Angleterre, le prince Andrew n'est pas le seul mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Outre son fils, la reine Elizabeth II a un cousin qui a été jugé, reconnu coupable et condamné pour avoir commis ce crime. Simon Bowes-Lyon a fait sa première apparition publique depuis sa remise en liberté, en assistant à un événement très médiatisé...

Mercredi 2 février 2022, Simon Bowes-Lyon s'est rendu à la St Mary The Boltons Church, dans le quartier de South Kensington, à Londres. Il y a assisté au mariage de son petit frère, Jock, et sa compagne Posy Brinkley. Simon Bowles-Lyon était garçon d'honneur du marié et s'était habillé en circonstance, avec un costume trois pièces composé d'une veste en queue-de-pie noire, d'un gilet et d'un pantalon gris.

"Tout le monde avait l'air de le saluer. Certains l'ont checké à cause de la Covid, mais tout le monde lui a parlé. C'était presque comme si il ne s'était rien passé", a indiqué une source au Daily Mail. Georgia May Jagger, mannequin et fille du chanteur des Rolling Stone Mick Jagger, était demoiselle d'honneur de Posy Brinkley.

Jade Jagger, sa soeur, était également de la partie.