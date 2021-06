Elizabeth Olsen mariée à Robbie Arnett : ils dévoilent leurs bagues dans les rues de New York

Impossible de leur tirer les vers du nez. Pour avoir des informations sur le couple que forment Elizabeth Olsen et Robert Nicholas "Robbie" Arnett, il faut soit attendre une boulette, soit les croiser dans la rue. Ça tombe bien ! Le 14 juin 2021, les amoureux se sont promenés sur les trottoirs de la ville de New York, main dans la main... bagues vissées au doigt. Voilà qui devrait alimenter les rumeurs lancées par la comédienne elle-même, par inadvertance, alors qu'elle discutait avec Kaley Cuoco - The Big Bang Theory - pour le magazine Variety.

Cette promenade serait-elle leur première apparition en tant que couple marié ? Au début du mois de juin 2021, alors qu'elle se filmait assise dans la salle de bain pour éviter les bruits de travaux de rénovation de sa maison, l'interprète de La Sorcière Rouge avait évoqué son cher et tendre, avec Kaley Cuoco, en des termes laissant peu de place au doute. "Je viens juste de m'apercevoir que mon mari avait mis un livre Little Miss Magic derrière moi, expliquait-elle hilare devant le personnage de Roger Hargreaves. Il vient de cette collection de classiques mais il a choisi 'magique' par rapport à la série WandaVision, parce qu'il est tellement adorable."

Je t'aime beaucoup. Donc je le dis sur Instagram

Elle aurait donc, finalement, sauté le pas. Il y a quelques années, Elizabeth était à deux doigts de dire "oui" au mannequin américain Boyd Holbrook... avant de changer d'avis en janvier 2015. Un mal pour un bien puisque deux ans après leur rupture, l'actrice tombait nez-à-nez avec Robbie Arnett, membre du groupe Milo Greene, et décidait de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Les tourtereaux ont officialisé leur idylle lors d'une soirée organisée en marge des Emmy Awards puis se sont fiancés en juillet 2019 - selon une source du magazine People. "Je t'aime beaucoup. Donc je le dis sur Instagram" déclarait la comédienne à son chéri, pudiquement, sur les réseaux sociaux. Si le mariage a eu lieu - qui sait ? - il a été tout aussi discret que le reste de cette jolie relation...