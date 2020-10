Emily Ratajkowski enceinte : robe sensuelle en pleine rue, qui en montre beaucoup

Ce n'est pas parce qu'elle est enceinte de son premier enfant qu'Emily Ratajkowski va commencer à camoufler cette silhouette dont elle est si fière et qui lui a permis d'être révélée au grand public en 2013, dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke. Elle apparaissait dénudée dans cette vidéo vue près de 700 millions de fois sur Youtube.

C'est aussi peu vêtue, et même complètement nue, que le célèbre mannequin britannique de 29 ans a notamment choisi de révéler sa grossesse au monde entier le lundi 26 octobre 2020. Cette grande et heureuse annonce a eu lieu sur Instagram, où Emily Ratajkowski a publié la collaboration qu'elle a réalisée avec Vogue pour la révélation de sa première grossesse. Dans l'une des vidéos, la future maman se montre entièrement nue, près de la fenêtre d'un appartement. Dans le plus simple appareil, elle dévoile son ventre arrondi. "Je chérirai cette vidéo tant que je serai en vie", a-t-elle commenté en légende de cette séquence constituée de plusieurs instants personnels et dirigée par son amie Lena Dunham. Signant également la couverture du magazine Vogue, Emily Ratajkowski explique qu'elle ne révélera pas le sexe de son bébé.