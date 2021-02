Emmanuelle Béart mariée à Frédéric Chaudier : "C'est moi qui l'ai demandé en mariage !"

Emmanuelle Béart en a eu marre d'incarner un éternel fantasme sur grand écran, c'est pourquoi elle a pris du recul, pour se repenser. L'actrice de 57 ans sera prochainement de retour, lorsque les salles rouvriront, à l'affiche de L'Étreinte, premier film de Ludovic Bergery. Elle y interprète le rôle de Margaux, une femme qui s'inscrit sur les sites de rencontres après avoir perdu son mari. Dans la vie réelle, Emmanuelle Béart n'en a nullement besoin.

Depuis septembre 2018, celle qui a été césarisée en 1987 pour Manon des sources est mariée à Frédéric Chaudier, réalisateur de documentaires et scénariste français. Leur union avait été marquée par trois jours de fête célébrés entre Paris et Gassin, la commune du Var d'où est originaire l'actrice. Emmanuelle Béart et Frédéric Chaudier se sont unis civilement à la mairie du 6e arrondissement de Paris, en petit comité. Puis les mariés avaient pris la direction du Var pour un long week-end de célébration.

En couverture du magazine ELLE ce vendredi 12 février 2021, dégageant l'immense charme qu'on lui connaît, Emmanuelle Béart évoque son époux au cours de l'interview. C'est alors que l'on apprend que ce n'est pas monsieur qui s'est mis à genoux tandis que l'actrice évoque l'importance du mariage. "Je me suis mariée deux fois, et c'est très important. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réponse à tout. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est moi qui ai demandé Frédéric en mariage !", révèle l'actrice.

Avant Frédéric, il y a eu l'acteur Michaël Cohen, qu'Emmanuelle Béart a épousé en 2008, en Belgique. Le couple divorce finalement trois ans plus tard, en 2011. Ensemble, ils ont adopté un garçon prénommé Surifel et originaire d'Ethiopie. Emmanuelle Béart a deux autres enfants, Nelly (née en 1992 de son histoire d'amour avec Daniel Auteuil) et Yohann, né en 1996 de sa relation avec David Moreau.

La relation d'Emmanuelle Béart avec son époux actuel a pris une tournure professionnelle puisque l'actrice est également "productrice de documentaires" avec lui. "Le premier, Révolution Sida, rend compte que tout ce que cette maladie a détruit mais aussi obligé à créer. C'est vraiment un écho de ce que nous traversons", explique-t-elle. Une collaboration à deux qui a donc donné lieu à un beau projet engagé et ce n'est pas le seul.

L'intégralité de l'interview d'Emmanuelle Béart est à retrouver dans ELLE en kiosques le 12 février 2021.