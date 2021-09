Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : Photo de son mariage avec Yoann et touchante déclaration

Le 8 septembre est une date particulière pour l'un des candidats de L'amour est dans le pré (M6). Aujourd'hui, Yoann de la saison 5 (2010) fête son anniversaire, ses 45 ans semble-t-il. Pour l'occasion, sa chère et tendre épouse Emmanuelle lui a fait une magnifique déclaration sur Instagram.

Emmanuelle a partagé une photo en noir et blanc de leur mariage. On peut y voir Yoann, classe en costume et avec un béret sur la tête, et sa femme, divine en robe blanche longue, prêts à s'embrasser en pleine nature. "Chaque année pour ton anniversaire je me demande ce que je pourrais dire de plus. Je t'ai déjà remercié d'avoir fait de moi une femme comblée, de vivre notre amour simple, joyeux, complice chaque jour (bon ok sauf les fois où tu n'es pas d'accord avec moi), d'aimer que je sois une maman du plus profond de mes tripes, aimante, un peu fofolle et complètement fusionnelle (je sais, un jour, elles partiront)... Mais voilà qu'aujourd'hui, je suis aussi ta partenaire professionnelle, ton binôme, ton associée... On se complète dans nos idées, notre savoir faire et c'est tellement épanouissant", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle s'est ensuite réjouie du fait qu'après onze ans d'amour, ils réussissent toujours "à se renouveler, à se surprendre". Et elle est certaine qu'ensemble, ils vivront encore de belles aventures. En attendant, elle lui a fait savoir qu'elle l'aimait "pour tout ça et bien plus encore".