Diaporama Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : Photo de son mariage avec Yoann et touchante déclaration

Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : Photo de son mariage avec Yoann et touchante déclaration

Emmanuelle et Yoann de "L'amour est dans le pré" toujours aussi amoureux

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré" avec leur fille

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré" avec leurs filles Lise et Eva

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré" en Ardèche

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré" saison 5

Emmanuelle et Yoann de "L'amour est dans le pré" sur Instagram

Emmanuelle et Yoann de "L'amour est dans le pré" sur Instagram

Emmanuelle et Yoann de "L'amour est dans le pré" sur Instagram

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré". Ils ont eu deux petites filles.

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré". Ils ont eu deux petites filles.

13 / 14

Yoann et Emmanuelle : so in love !