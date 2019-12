Erza Muqoli (Kids United) : Sa famille marquée par un terrible drame

A seulement 14 ans, Erza Muqoli a déjà fait ses preuves dans le milieu de la musique. Nous la découvrions pour la première fois sur le plateau de La France a un incroyable talent, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Grâce à sa voix incroyable, Erza a poursuivi sa route et a fini par rejoindre les Kids United. Aux côtés de Gloria, Esteban, Gabriel, Nilusi et Carla, elle a multiplié les apparitions télé, parcouru les Zéniths en France et vendu des millions de disques. C'est désormais en solo que la jolie jeune fille fait décoller sa carrière.

Le 25 octobre dernier, Erza a sorti son premier album, écrit, composé et réalisé par Vianney. Avec pour base l'univers acoustique de l'artiste, Erza Muqoli a puisé dans ses racines albanaises. L'un de ses morceaux, Fillim, est même chanté dans sa langue maternelle. "Ô France, à qui je dois mon honneur. Ô Albanie, à qui je dois mon nom."

Pourtant, Erza n'a pas connu l'Albanie. Sa famille a du fuir le Kosovo en 1991, quelques années avant sa naissance, à cause de la guerre. Dans les pages du JDD, son père Mehmet Muqoli se souvient de cette période tragique. "J'étais soldat. Pendant la guerre en Croatie, on ne savait même pas contre qui on se battait. Pendant quatre ans, je ne suis pas revenu chez moi. La guerre nous a séparé avec ma femme (Lujete Moquoli, une chanteuse dans un groupe de musique folklorique, ndlr)." La famille d'Erza a essuyé de nombreuses pertes en raison du conflit meurtrier. "Notre famille a perdu 52 cousins d'un coup, des femmes et des enfants qui ont été regroupés puis mitraillés et aspergés d'essence ! C'est ça, le génocide orchestré par les Serbes... On a attendu longtemps avant d'être entendu ici." Mehmet Muqoli peut donc être fière que sa fille rende aujourd'hui hommage à ses origines.