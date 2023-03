Estelle Lefébure, divine et coiffée avec élégance, brille avec une Caterina Murino très sexy

C'était une soirée d'exception qui se tenait mardi 21 mars 2023 à l'ambassade d'Italie en France. En effet, c'est là qu'avait lieu la présentation du court métrage Tornando A Casa devant un parterre d'invités les plus prestigieux. Ainsi, nombre de personnalités ont pu poser devant les photographes présents, comme en attestent les clichés de notre diaporama à retrouver juste ici.

On a donc pu voir Estelle Lefébure. Le mannequin et actrice française de 56 ans était tout simplement resplendissante aux côtés des autres convives avec son trench coat beige du plus bel effet. Elle a pu y retrouver plusieurs de ses amies, telles que l'actrice française Mathilde Seigner, la comédienne Vahina Giocante ou encore Caterina Murino, actrice italienne de renom venue avec son compagnon Édouard Rigaud. Ensemble, les quatre femmes se sont montrées particulièrement complices devant les objectifs.

Du beau monde

Mais elle n'étaient pas les seules personnalités notables présentes. L'acteur et réalisateur français Vincent Perez, était lui aussi de la partie. Tout comme le comédien et musicien tricolore Marc Ruchmann, que l'on a pu voir dernièrement dans la série à succès Plan coeur sur la plateforme de streaming Netflix, qui a répondu présent et s'est rendu à ce véritable événement de prestige avec celle qui partage sa vie. La célèbre animatrice de radio et télévision Karima Charni était elle aussi conviée aux festivités. Ruben Alves, acteur, scénariste et réalisateur luso-français, s'est quant à lui montré expressément ravi d'être présent, à en juger par ses différentes expressions sur les nombreuses photographies.

Autre invitée de renom, la violoniste Anne Gravoin. Cette dernière est venue accompagnée de son compagnon Nicolas Guiraud. Tout ce beau petit monde a été reçu par la maîtresse des lieux, l'ambassadrice italienne en France Emanuela D'Alessandro. Autre présence remarquée, celle de Jérôme Kerviel. L'ancien salarié de la Société générale a, semble-t-il, apprécie ce moment unique.