Fabien Claude : Le père du biathlète porté disparu dans le nord du Québec

Le grand froid, c'est une histoire de famille. Alors que le biathlète Fabien Claude participait à la nouvelle manche de la Coupe du monde de biathlon, une triste tragédie a eu lieu. Son père Gilles, 58 ans, fait partie des cinq touristes français portés disparus dans le nord du Québec dans un accident de motoneige. Habitué de ce type d'expédition, Gilles n'a pas encore été retrouvé. Le drame s'est produit mardi 21 janvier 2020 en début de soirée sur la rivière du lac Saint-Jean.

Alors qu'il montait sur la troisième marche du podium durant la Coupe du monde de biathlon à Pokljuka (Slovénie), Fabien Claude a tenu à dire quelques mots pour son père. "Il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père, a expliqué le sportif à L'Équipe, ce podium est pour lui, je suis sûr qu'il est fier de nous et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Le but n'était pas forcément le résultat, c'était de rendre un dernier hommage et faire du mieux possible."

L'expédition comprenait huit personnes lorsque l'accident c'est produit. La glace, très fine, très dangereuse et fortement déconseillée sur laquelle ils se trouvaient a cédé sous le poids des motoneiges. Trois touristes ont réussi à s'extraire alors que cinq autres personnes sont toujours portées disparues. Le guide montréalais de 42 ans est décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

Deux motoneiges, semblables à celles utilisées par le groupe de huit touristes originaires de l'est de la France et leur guide canadien, ont été retrouvées mercredi en fin de journée au fond du lac Saint-Jean. Les recherches se poursuivent et une troisième équipe de plongeurs ainsi qu'un hélicoptère s'y joindront vendredi matin, comme le confirme un porte-parole de la Sûreté du Québec à l'AFP. Ce même porte-parole se dit très pessimiste quant aux chances de retrouver les disparus en vie.

Devant Fabien Claude sur le podium, Johannes Boe et Martin Fourcade ont semblé très concernés. "Ce serait mentir de savoir qu'il ferait cette performance, mais au-delà du sport, c'est l'aventure humaine qui est importante. Je suis fier de Fabien, de l'équipe, on réalise tous une belle course, on avait à coeur de faire ça pour eux, pour leur famille. C'est sûr que tout le monde est fier de lui. C'était pas facile de prendre le départ aujourd'hui", a confié Martin Fourcade à 20 Minutes Sport.