Faites de la jupe plissée votre nouvel atout mode comme Nicole Peltz

Achetez cette jupe plissée Hoerev sur Amazon pour 22,99 €

Dès son arrivée, elle a fait crépiter les flashs des photographes. Nicole Beckham, mariée à Brooklyn Beckham, fils de l'ex footballeur et de la créatrice de mode, a suivi à la lettre les préconisations mode délivrées par Miu Miu en octobre dernier. Elle plongeait en effet tête la première avec un look schoolgirl de la marque. Elle assistait ainsi au défilé automne-hiver 2023 vêtue d'une chemise blanche, d'une veste en cuir, de sandales à plateforme noires, mais surtout d'une jupe plissée grise, pièce maîtresse du look. Une allure de petite fille sage et studieuse que l'on doit à l'avènement du style des Y2K.

Blair Waldorf n'a qu'à bien se tenir, vous déboulez vous aussi au coeur de cette tendance avec cette jupe plissée Hoerev. Elle adopte la coupe patineuse généralement associée à ce type de jupe et qui renforce le côté "jeune écolière". Son effet plissé 3D qui ne démarre pas directement en haut de la pièce apporte un contraste saisissant et ajoute une dimension mode supplémentaire. Courte, elle calque la tendance mini du moment. Et sa couleur grise intemporelle permet de l'adapter à tous les styles. Comme Nicole, associez-la à une chemise blanche, une cravate noire très en vogue, un blazer en simili cuir et des mocassins à plateforme.