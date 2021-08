Familles nombreuses, Alexandre Dol jugé en tant que beau-père : il dénonce "l'esprit mal placé des gens"

Il n'est pas toujours évident de compiler avec la notoriété. Les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL ne s'attendaient sans doute pas à devenir la cible de critiques en participant au programme de TF1. Pourtant, ils sont très souvent amenés à faire des mises au point sur leurs réseaux sociaux. Ce fut le cas d'Alexandre Dol le 18 août. Le technicien de 33 ans est actuellement pointé du doigt vis-à-vis de son statut de beau-père. Car oui, Alexandre est marié avec Ambre avec qui il a eu deux enfants Joachim (2 ans et demi) et Winona (1 an et demi). Mais son épouse est également la maman de trois autres enfants, nés d'une précédente union, Jade (13 ans), Maëlys (11 ans) et Lizandro (6 ans).

Et d'après les internautes, Alexandre Dol ne porterait pas la même attention ni le même amour aux aînés qui ne sont pas les fruits de sa relation avec Ambre. Un jugement que ne tolère pas du tout le beau brun, lequel a réagi à travers un post Instagram. "J'ai toujours dis à ma femme que ses enfants je les aimerai comme elle : comme la prunelle de mes yeux ! J'ai toujours dit à Jade, Maëlys et Lizandro que je serai toujours là pour eux quoi qu'il puisse se passer avec Ambre (même si un jour on doit se séparer, ça n'enlèvera pas l'amour que j'ai pour mes beaux-enfants!)", a-t-il assuré, confiant être une partie intégrante de la vie de ses beaux-enfants : "Je discute avec les enfants autant qu'Ambre de leurs questionnement sur la vie, leurs disputes avec des amis, leurs doutes... On a des moments de bonheur, de rire mais aussi des disputes !"



Alexandre Dol en profite pour exprimer son agacement face aux critiques des internautes à son égard : "Quand tu as un beau-père qui est froid et distant : les gens critiquent ! Quand tu as un beau-père aimant et impliqué dans l'éducation et la vie de ses beaux-enfants : les gens critiquent aussi ! L'esprit mal placé des gens me fatigue ! Mais vous savez quoi ? Je n'en ai rien à faire !!!"