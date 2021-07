Familles nombreuses : Alexandre Dol, un macho et un goujat ? Sa femme Ambre confirme et s'explique

Et de poursuivre : "Alors je ne vous en veux pas... Tout d'abord parce que je n'ai attendu l'approbation et l'avis de personne pour construire ma vie avec lui et devenir sa femme. Ensuite, je comprends très bien que si vous vous arrêtez à quelques instants de notre vie sur TF1 ou sur mon compte Instagram vous pouvez voir en lui un macho. Je ne dénigre pas l'émission, bien au contraire : ils veulent la vraie vie et surtout pas de fake ! C'est une émission qui est réellement bienveillante ! Mais sans jouer un rôle, il est parfois difficile lorsque nous sommes une personne pudique et discrète comme Alex de laisser tomber sa carapace devant des millions de téléspectateurs ! Dans la vie de tous les jours Alex est déjà un homme comme cela, il a fallu des années pour apprendre à lire dans ses pensées, à créer notre langage à tous les deux... Alors forcément en l'espace de quelques instants, il vous sera impossible de le connaître et de l'aimer autant que moi !"

Enfin, cette mère de cinq enfants se dit plus qu'heureuse d'avoir épousé cet homme, "père et beau-père merveilleux" qui la comble de bonheur. "Je l'aime avec et sans sa carapace... Parce qu'au fond Alex c'est de la sensibilité englobée dans une virilité qui me rassure chaque jour", conclut-elle. Une jolie mise au point pour les jeunes mariés.