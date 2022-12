Familles nombreuses : Un candidat en fauteuil roulant après un accident, "la peur psychologique est omniprésente"

Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour Teddy Beaufour, père d'une famille de six enfants et participant emblématique de la saison 1 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Souvenez-vous, au début du mois de novembre, son épouse Ophélie annonçait une bien triste nouvelle. Victime d'un très grave accident de voiture, le papa de 43 ans avait dû être hospitalisé d'urgence. Touché à la hanche, à la jambe et au bassin, il gardait cependant le sourire et se battait chaque jour en rééducation. "Teddy a eu un grave accident ce matin. Il s'est fait percuter de plein fouet par un automobiliste qui s'est déporté sur la gauche et à très grande vitesse. Nous avons eu la plus grosse peur de notre vie, mais Teddy s'en est bien sorti malgré la gravité de l'accident et le choc", expliquait alors la mère de famille sur Instagram.

Actuellement en fauteuil roulant, Teddy Beaufour continue ses séances de rééducation quotidienne. Cependant, le moral ne semble pas être au beau fixe. Depuis l'accident, toute la tribu est en effet traumatisée. En plus des douleurs physiques du père de famille, Ophélie doit gérer une "douleur psychologique" de taille. Tout le monde vit dans la peur permanente et la sérénité n'est plus à l'ordre du jour.