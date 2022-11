Familles nombreuses : Un candidat victime d'un grave accident, nouvelles inquiétantes et photos choc

L'un des candidats révélés par Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a eu la peur de sa vie. Il y a quelques jours, Teddy Beaufour (participant de la saison 1 en 2020) a été victime d'un violent accident de voiture. Hospitalisé depuis, le père d'une tribu de six enfants âgé de 43 ans ne rêve que d'une chose : se rétablir et retrouver les siens. Mais cela semble malheureusement mal parti.

C'est Ophélie Beaufour (43 ans) qui a révélé la triste nouvelle. Son époux a été percuté de "plein fouet" par un véhicule le 5 novembre dernier. "Teddy a eu un grave accident ce matin. Il s'est fait percuter de plein fouet par un automobiliste qui s'est déporté sur la gauche et à très grande vitesse. Nous avons eu la plus grosse peur de notre vie, mais Teddy s'en est bien sorti malgré la gravité de l'accident et le choc. Il a dû être désincarcéré de notre minibus par les pompiers, car une de ses jambes était littéralement bloquée et la douleur extrêmement forte", révélait-elle. Des photos sur lesquelles on pouvait voir leur véhicule en miettes ont aussi été dévoilées.

Puis, le 9 novembre, Ophélie a de nouveau donné des nouvelles de la situation. Malheureusement, elles étaient mauvaises. Les internautes ont appris que Teddy souffrait de problèmes au niveau des hanches notamment. "Teddy a été transféré hier sur Toulouse, car les résultats de son scanner n'étaient pas bons. Il a non seulement la hanche en vrac, mais aussi une fracture du bassin", a-t-elle écrit dans un premier temps. Son mari devra donc subir une opération à une date qui n'a pour l'heure pas encore été précisée. "Pour la suite, différents scénarios sont possibles, selon si son corps réagit bien et si les douleurs sont supportables avec les anti-douleurs, mais d'office, il restera alité plusieurs semaines avec beaucoup de rééducation. En attendant, on essaye de s'organiser pour que les petits (et les grands aussi) voient vite papa car la séparation est très compliquée et le choc émotionnel encore très présent", a-t-elle poursuivi.

Malgré tout, Teddy garde le sourire. On peut d'ailleurs le voir sur la photo partagée par Ophélie. Le père de famille est allongé sur son lit d'hôpital, avec une mine réjouie malgré son pied dans le plâtre et sa petite forme.