Familles nombreuses : Une candidate maman pour la 7e fois, le prénom très original de son bébé

L'une des tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL vient tout juste de s'agrandir. Le 30 mai 2022, l'une des candidates a annoncé la naissance de son septième enfant. Un petit garçon qui porte un prénom pour le moins original.

Il s'agit de la famille Boibessot, que les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir dans l'émission le 23 mars dernier (et qui ne fait pas toujours l'unanimité). Audrey (37 ans), qui est mère au foyer, et Hervé (41 ans), qui possède des salons de barbier, étaient déjà les heureux parents de Mayeul (8 ans), Camille (6 ans), Ebbane (5 ans), Pia (3 ans et demi), Foucauld (2 ans et demi) et Hildegarde (1 an). Et lundi, ils ont enfin fait la connaissance du petit nouveau de la tribu.

En story Instagram, Audrey Boibessot a révélé qu'elle allait être déclenchée. Les internautes ont ainsi pu la voir à l'hôpital avant la naissance de son bébé. Puis, quelques heures plus tard, elle a posté une photo de son mari et elle. "Tout s'est très bien passé, nous allons très bien", peut-on lire en légende. Et, enfin, sa communauté a pu découvrir une photo du nouveau-né, en train de dormir. "On vous présente Sernin", peut-on lire. Sur son fil d'actualité, Audrey Boibessot a également posté une photo de son petit garçon. "On vous présente Sernin... Tout s'est merveilleusement bien passé ... Maman et bébé vont très bien... merci à tous pour vos messages", a-t-elle légendé.