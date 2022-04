Familles nombreuses : Une maman très heureuse sans ses enfants, des confidences qui font réagir

Chaque jour de la semaine, les téléspectateurs de TF1 ont le plaisir de découvrir de nouveaux épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL. Et cette saison, ils ont eu le plaisir de voir revenir les Santoro, mais aussi de faire la connaissance de nouvelles familles. Si Laëtitia Provenchère émeut le public, car elle élève seule ses enfants depuis la mort de son mari, Audrey Boibessot (37 ans) ne fait pas l'unanimité.

Audrey et son mari Hervé (41 ans) sont les heureux parents de six enfants : Mayeul (8 ans), Camille (6 ans), Ebbane (5 ans), Pia (4 ans), Foucauld (2 ans et demi) et Hildegarde (1 an). Chacun a son commerce puisque le père de famille propose ses services de barbier et sa femme tient une boutique de cadeaux. Et la maman ne cache pas que partir au travail lui fait le plus grand bien.

Lors de l'épisode de Familles nombreuses du 20 avril 2022, Audrey Boibessot se réjouissait d'aller travailler un samedi. "Je découvre totalement une nouvelle vie. C'est à dire que là je vais passer qu'une heure à faire le ménage. Et après je vais aller travailler. Je vais faire deux lessives et je pars ! Toute la journée, je ne suis pas là. Et Hervé, il se gère tous les gosses, le ménage... Franchement, c'est trop la belle vie", a-t-elle lancé. Elle a ensuite fait remarquer que durant six ans, Hervé a vécu une vie de rêve car en rentrant du travail, tout était prêt. "Il me tarde d'aller commencer à travailler", a-t-elle précisé.

Audrey Boibessot en a rajouté une couche en interview en faisant savoir que les samedis auparavant, c'était "un peu la journée catastrophe", car elle devait gérer seule ses six enfants. "D'avoir des enfants en bas âges, nombreux, ça ne s'arrête pas. Je faisais tous les mercredis et les samedis toute seule, donc des journées complètes avec les six. Il y a des moments où je voulais leur mettre un dessin animé pour m'endormir sur le canapé. Mais ils ne te laissent pas dormir, même cinq minutes", a-t-elle conclu. Des déclarations qui ont agacé certains internautes.

Les principaux intéressés n'en peuvent plus d'entendre Audrey Boibessot se plaindre. "Alors pourquoi en faire autant si tu ne supportes pas déjà ceux que tu as ?", "Personne ne t'a dit de faire 6 enfants en même temps. De quoi tu te plains ?", "'T'as eu 6 ans de rêves'. Mais il allait chercher de l'argent hein. Elle m'insupporte", a-t-on notamment pu lire. Des commentaires auxquels la candidate n'a, pour l'heure, pas répondu.