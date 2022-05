Familles nombreuses : Une candidate enceinte, belle annonce en images

Rappelons qu'avant de rencontrer Céline, Fabrice était l'heureux papa de Johan et Bastien. Et ensemble, les deux candidats de Familles nombreuses ont eu Paul (11 ans), Jean (10 ans), Adèle (9 ans), Louis (8 ans), Charles (6 ans), Marcel (4 ans), Rose (3 ans) et Valentine (1 an). Et en mars dernier, c'est une information moins réjouissante que la mère de famille partageait sur Instagram. Elle expliquait en effet que Louis était hospitalisé à cause d'un appendicite et qu'il avait subi une opération. "Ce matin il s'est fait opérer. À la base, il y en avait pour une heure d'intervention. Mais au bout de deux heures passées, le chirurgien m'a appelée pour me dire que Louis sortait juste du bloc et qu'il y avait eu des complications. Le principal c'est qu'il a été opéré et que toutes ces mauvaises choses soient derrière nous. Maintenant il doit se reposer et reprendre du poil de la bête. Il est très fatigué", déclarait-elle notamment.