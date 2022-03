Familles nombreuses : Un enfant "mis en danger", hospitalisation et opération avec des complications

Mauvaise nouvelle du côté de la famille Saffré. Le 1er mars 2022, la mère de famille Céline a annoncé une mauvaise nouvelle en story Instagram. L'un de ses dix enfants est actuellement hospitalisé et a subi une opération.

L'épouse de Fabrice était très peu présente sur les réseaux sociaux depuis lundi dernier et pour cause, l'un de ses enfants était souffrant. Louis (7 ans) se plaignait de douleurs au niveau du bassin. Céline a donc contacté SOS Médecin et s'est rendue avec lui aux urgences pédiatriques. A la suite d'une échographie, les médecins ont constaté que le petit garçon avait un appendice "très très gonflé". Il a donc été hospitalisé mardi 1er mars afin qu'il se fasse rapidement opérer. "Ce matin il s'est fait opérer. A la base, il y en avait pour une heure d'intervention. Mais au bout de deux heures passées, le chirurgien m'a appelée pour me dire que Louis sortait juste du bloc et qu'il y avait eu des complications. Le principal c'est qu'il a été opéré et que toutes ces mauvaises choses soient derrière nous. Maintenant il doit se reposer et reprendre du poil de la bête. Il est très fatigué", a déclaré la candidate de Familles nombreuses.

Céline a ensuite expliqué que l'hôpital de Bordeaux les avait renvoyés chez eux, sans faire d'examens. En colère, elle les a appelés après que le diagnostic a été posé dans l'établissement où son fils a été opéré, car ils l'ont "mis en danger". Mais elle est tombée sur une personne qui lui a ri au nez et qui lui a expliqué qu'"à partir du moment où il n'y avait pas de complications, elle ne voyait pas où était le problème". Aucune excuse et aucun remords de leur côté comme elle l'a précisé.

Céline a ensuite organisé une session de questions/réponses, l'occasion de découvrir que Louis ne devait rester à l'origine que deux jours à l'hôpital. "Mais étant donné qu'il y a eu des complications lors de l'intervention qui a finalement duré plus de deux heures, je vais voir ce que va nous dire le chirurgien", a-t-elle écrit. Louis a heureusement été un "vrai petit guerrier". C'est serein qu'il attendait de passer sur le billard. Désormais, il ne lui reste plus qu'à reprendre des forces.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.