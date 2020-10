Faustine Bollaert différente en coulisses ? L'une de ses collègues s'exprime

Depuis 2017, Faustine Bollaert est aux commandes de Ça commence aujourd'hui, sur France 2. Une émission au cours de laquelle elle recueille des témoignages souvent bouleversants et qui cartonnent. Il faut dire que la présentatrice de 41 ans mène parfaitement son programme. Et les téléspectateurs apprécient son empathie, sa douceur et sa générosité. Mais comment est-elle une fois les caméras éteintes ? Un membre de l'équipe a répondu à cette question.

Christèle Albaret, une psychologue qui intervient régulièrement dans Ça commence aujourd'hui, a été interrogée par TV Mag, le 30 septembre 2020. Et elle a assuré que l'épouse de Maxime Chattam était la même à la ville comme à l'écran. "Faustine est quelqu'un de vrai et qui, en effet, respire la bienveillance dans la vie comme sur les plateaux. Elle est la même. Je n'avais jamais fait de télé et je ne pense pas que je l'aurais fait si cela n'avait pas été avec elle. Avec Faustine, je savais que je pouvais y aller les yeux fermés. Elle est brillante et intelligente, et a cette capacité à capter l'autre !", a-t-elle déclaré.

Christèle Albaret n'a donc pas hésité quand on lui a proposé de participer à l'émission de témoignages. Et elle ne regrette pas son choix, car elle a une belle relation avec Faustine Bollaert. "Avec Faustine, nous partageons une confiance mutuelle. Nous nous sommes connues professionnellement, cela a été une vraie rencontre. Lorsqu'elle a créé son émission, elle a pensé à moi, car elle savait comment je travaillais en tant que psy et coach, et c'est ce qu'elle recherchait. Dans Ça commence aujourd'hui, je pense être la 'psy popu' que tout le monde comprend, accessible à tous, je parle avec des mots simples", a-t-elle conclu.