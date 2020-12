FC Lorient-Stade Rennais : Mort d'un jardinier juste après le match, des joueurs témoins de l'accident

Le drame du week-end s'est produit à Lorient. Un jardinier travaillant pour le club de football de la ville bretonne est mort après la chute d'un portique chauffant destiné au traitement de la pelouse du stade du Mouchoir. Des joueurs ont assisté à la scène.

Le tragique accident a eu lieu ce dimanche 20 décembre 2020, à l'issue de la rencontre qui opposait le FC Lorient au Stade Rennais. Dans un communiqué, la ville de Lorient indique qu'"un membre de l'équipe du prestataire du club, en charge de l'entretien de la pelouse, est décédé suite à la chute accidentelle d'une rampe de luminothérapie". Cette rampe sert à chauffer le terrain en période de froid.

Les remplaçants rennais étaient encore sur la pelouse et effectuaient leur décrassage d'après-match. Les témoins se sont précipités pour prévenir les secours. Des images de télévision dans les couloirs du stade montrent d'autres joueurs et des membres des staffs médicaux des deux équipes se précipitant sur le lieu de l'accident. Ils y ont été rejoints un peu plus tard par des pompiers. Tous sont restés à observer au bord du terrain, sous le choc tandis que de nombreux employés du club attendaient en silence dans les coursives.

Les secouristes ont pratiqué des massages cardiaques pendant plus d'un quart d'heure. Transporté dans un état critique vers un service d'urgences, le jardinier n'a pas survécu. Le défunt était âgé de 38 ans et père de trois enfants. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Après le décès de l'ancien entraîneur Gérard Houllier, le football français prolonge son deuil.

Quelques minutes avant ce tragique accident, les Rennais célébraient leur victoire sur le score de 3-0.