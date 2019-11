Florence Foresti "diva capricieuse" ? Elle revient sur ces terribles accusations

L'avion Barbie aura-t-il droit à un épisode trois ? C'est tout ce qu'on peut espérer en constatant que Florence Foresti a cartonné sur scène, en 2019 avec Épilogue, après quatre ans d'absence. Et c'est en toute humilité que ce génie de la rigolade avait choisi de dévoiler sa série de nouveaux sketchs puisqu'elle a préféré diminuer le nombre de représentations qu'elle avait l'habitude d'assurer. Son but ? Reparcourir certaines sensations oubliées. "J'ai une petite nostalgie pour les débuts, je ne m'en cache jamais, explique-t-elle dans les colonnes du magazine GQ. Je voulais retrouver les frissons de ma période café-théâtre, et surtout ne jamais arriver sur scène en étant blasée."

On a dit que j'étais une diva capricieuse

Il y a pourtant un moment dans sa carrière qu'elle ne digère qu'à moitié, où on lui avait justement reproché des travers inverses. Loin de cette simplicité qu'elle s'évertue à cultiver – elle qui porte la parole des employés de bureaux, des mamans et des célibataires –, Florence Foresti avait été dépeinte comme une personnalité lunatique alors qu'elle participait au prestigieux Festival de Ramatuelle. "On a dit que j'étais une diva capricieuse, se souvient l'humoriste, alors que je bouffais du poulet par terre avec les techniciens. Horrible. C'est un journaliste qui n'avait pas eu son interview et qui était fâché."

Florence Foresti : la guerre sur la Côte-d'Azur

L'histoire remonte au mois d'août 2015. Venues assister à la 31e édition du festival, les équipes de Var-Matin et du Parisien avaient évoqué leur déception quant au comportement de Florence Foresti, à qui elles reprochaient de "jouer les Madame". "En passant dans les couloirs, elle lâche un 'bonjour' au personnel, pouvait-on lire. Ce sera le seul mot de la comique aux personnes qui ne sont pas de son équipe durant son passage." Blessée par ces propos, elle avait répondu à sa sauce en partageant un énorme zoom de son visage, assurant qu'elle avait effectivement "la grosse tête". Mieux valait en rire, effectivement...

Retrouvez l'interview intégrale de Florence Foresti dans le magazine GQ, numéro 136, du mois de décembre 2019.