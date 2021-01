Florence Foresti, le coeur brisé sans Cyril Colbeau-Justin : "La vie est nulle sans toi"

Le 7 novembre 2020, Cyril Colbeau-Justin est décédé à l'âge de 50 ans. Il se battait contre un cancer. Déjà au moment de son décès, Florence Foresti avait rendu hommage au producteur. "Cyril. Un amour éternel", écrivait-elle en légende d'une photo d'eux. Durant sa carrière, Cyril Colbeau-Justin avait monté plusieurs sociétés de production et avait descellé de nombreux talents. Il avait même été césarisé pour son travail dans Les Garçons et Guillaume, à table !, en 2014.

Cyril Colbeau-Justin avait notamment cru en M. Pokora qui souhaitait se lancer dans le cinéma. "R.I.P mon ami. Cyril est le premier producteur de cinéma à avoir cru en moi et à vouloir produire un film pour moi. On le fera... pour toi...", écrivait le chanteur au moment de son décès.

Dernièrement, Florence Foresti avait annoncé avec une certaine tristesse l'annulation de son spectacle, pandémie oblige. "Je pensais qu'on serait déjà "après" et on est encore "pendant". Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille", écrivait-elle sur Instagram en octobre dernier. On lui souhaite des moments plus lumineux pour cette nouvelle année.