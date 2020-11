Mort de Cyril Colbeau-Justin : M. Pokora, Florence Foresti, Ary Abittan... les stars en deuil

Certes, son nom n'était pas très connu du grand public mais, dans le monde du cinéma, il était un personnage incontournable. Ce samedi 7 novembre 2020, le producteur césarisé - en 2014 pour Les Garçons et Guillaume, à table ! - Cyril Colbeau-Justin est mort. Selon nos informations, il est décédé après un combat contre le cancer, à l'hôpital.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages ont fleuri de la part de stars du show business pour pleurer la mort tragique de ce producteur de seulement 50 ans, qui s'était illustré avec les sociétés KL Production et LGM cinéma. La comédienne Isabelle Funaro a partagé une photo du défunt dans sa story Instagram avec un émoji en pleurs et un autre le coeur brisé. L'humoriste et comédien Ary Abittan a choisi le même réseau social et a posté une photo sur son fil où il pose avec Cyril Colbeau-Justin. En légende, il écrit : "Un prince nous a quittés, Cyril Colbeau-Justin était un grand producteur de cinéma comme on en fait plus et un homme d'une grande générosité."

C'est aussi sur Instagram, que le chanteur et comédien depuis peu, M. Pokora, a également rendu hommage au producteur en partageant une photo de lui tenant un César dans les mains. "R.I.P mon ami. Cryil est le premier producteur de cinéma à avoir cru en moi er à vouloir produire un film pour moi. On le fera... pour toi...", a-t-il ajouté. De son côté, le comédien Hugo Gélin qui était à l'affiche de Miss avant le reconfinement, a aussi posté une photo et le message suivant : "La tristesse terrible de perdre cet homme." Florence Foresti a aussi posté une photo avec le regretté producteur écrivant en légende "un amour éternel".

Cyril Colbeau-Justin avait entamé sa carrière au début des années 2000 et a été producteur délégué, co-producteur ou producteur solo. Il a ainsi travaillé sur de très nombreux succès parmi lesquels Cloclo, RTT, Le fils à Jo, Mais qui a tué Pamela Rose ?, Disco ou encore Hollywoo... Il était notamment proche d'Olivier Marchal avec qui il avait collaboré sur quatre films : Gangsters, 36 quai des Orfèvres, MR73 et Les Lyonnais.