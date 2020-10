Florence Foresti abattue : "Je reviendrai plus forte..."

2020 ne nous laisse pas une seconde de répit. Voilà que l'année maudite a fait annuler la série de représentations de Florence Foresti au théâtre Mogador, à Paris, mais aussi l'intégralité de sa tournée. Sur Instagram, l'humoriste a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans. "Je pensais qu'on serait déjà "après" et on est encore "pendant". Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille)", a-t-elle tristement déclaré, le vendredi 9 octobre 2020.

Si ce n'est pas clairement évoqué, on comprend que la tournée a été annulée à cause du coronavirus, qui circule encore et fait de plus en plus d'infectés. Florence Foresti a également partagé le communiqué de sa société de production. "Fimalac entertainment se voit contrainte d'annuler toutes les représentations du spectacle d'après de Florence Foresti prévues au théâtre Mogador à Paris, et en tournée. Nous invitons les spectateurs à prendre contact avec leur point de vente pour procéder au remboursement de leurs billets", a-t-il été précisé.