Florence Foresti : "Écoeurée" mais détendue à la soirée après les César

Les remous de la 45e édition des César, diffusée le 28 février, continuent de se faire ressentir... La maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, s'était illustrée en quittant la salle Pleyel lors de la remise du prix de meilleur réalisateur à Roman Polanski ; elle suivait alors le mouvement initié par Adèle Haenel. Les deux femmes sont depuis durement attaquées et les soutiens, médiatiques, se comptent sur les doigts d'une main. Mais qu'à fait l'humoriste après la soirée ?

Sur Instagram, Florence Foresti avait affiché son mécontentement en se déclarant "écoeurée". Depuis, elle garde le silence et prend des coups. Mais la populaire humoriste et comédienne de 46 ans n'était pas rentrée chez elle effondrée après la cérémonie. Bien que "furieuse", elle pouvait être vue à la fête César 2020, La Party, organisée au Bridge sous le pont Alexandre III. Un établissement situé dans le 8e arrondissement de la capitale. L'ambiance musicale était confiée à DJ LeAm.

Florence Foresti a pris la pose pour quelques photos, dans un ensemble tailleur pantalon rose pâle, souriante et détendue. Elle a notamment posé avec le danseur Léo Walk. Mais son attitude chaleureuse n'était pas réservée à tous les invités à en croire les informations, à prendre avec prudence, de Catherine Rambert. Sur le plateau de TPMP People, la chroniqueuse a révélé que Florence Foresti a boudé le dîner des César au Fouquet's et a confirmé sa venue tardive à la soirée au Bridge, "avec des copines". Lors de la fête, elle a pu croiser le désormais ex-patron des César, Alain Terzian. "Elle l'a embrassé, mais ils ne se sont pas parlés" et l'échange était "assez froid", a-t-elle ajouté.

Lors de cette fête, on pouvait aussi voir Nicolas Bedos (accroché à son César), Farrah de Chauveron, Noom Diawara, Quentin Delcourt, Laetitia Fourcade, Benjamin Lopes , Gérald-Brice Viret (directeur de Canal Plus), Michaël Cohen ou encore François Kraus, Dominique Busso (Forbes France), Marie Chretien-Franceschini, Yolande Zauberman, Jean-Pierre Lavoignat, Marc Ruchmann, Stéphane et Sophie Rozenbaum, Eurobelix et Dave Boring, Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller...