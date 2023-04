Florent Pagny, cette "double vie" qu'il mène avec le soutien de sa femme : "Sans elle, je n'aurais pas pu tenir..."

Après des mois de lutte contre le cancer, et malgré une récente crainte de récidive, Florent Pagny assure actuellement la promotion de son nouveau projet. Le chanteur sort un livre, le 5 avril 2023, intitulé Pagny par Florent aux éditions Fayard, dans lequel il revient sur sa bataille. Dans les colonnes du journal Le Figaro, l'artiste de 61 ans rappelle que ce qui l'a aidé à tenir, professionnellement et personnellement, dans la maladie comme dans son quotidien, c'est cette double vie qu'il mène depuis des années.

Elle m'apporte ce que je n'ai pas

Sa liberté de penser, Florent Pagny l'a cultivée ailleurs. Si on le voit régulièrement en France, notamment dans son siège rouge de l'émission The Voice, c'est parce qu'il divise sa vie en deux, entre Paris et la Patagonie. La chance et l'aubaine du chanteur, c'est qu'il a rencontré sa chère et tendre, Azucena Camano, une artiste peintre argentine installée en France... qu'il ramène dès que possible en Amérique du sud. "Beaucoup de succès et de notoriété peuvent vous rendre égocentrique, rappelle-t-il. Il me fallait une soupape. Là-bas, je ne suis plus personne et c'est agréable de construire cette autre vie proche de la nature. Sans ma femme, je n'aurais pas pu tenir autant. C'est ma moitié, elle m'apporte ce que je n'ai pas. Il y a un avant Azucena et un après."

Il conjugue le présent à ses côtés depuis l'année 1993. Avec Azucena Camano, Florent Pagny a connu le bonheur d'être père à deux reprises, en accueillant Inca en 1996 et Aël en 1999. Il a épousé sa chère et tendre en 2006 et la remercie chaque jour d'avoir accepté cette existence scindée entre deux continents. "Elle a toujours le bon conseil, la bonne analyse, soulève-t-il. Elle me permet de me calmer ou d'aller encore plus loin. Ensuite, je suis content de revenir en France, de retrouver ma notoriété, de signer un autographe au douanier. J'ai eu la chance de tout vivre en même temps. Quand je suis là-bas, mes chansons passent à la radio ici. Ma présence est permanente. Si j'avais été acteur ou salarié, cette double vie n'aurait pas été possible..."

Retrouvez l'interview intégrale de Florent Pagny dans le journal Le Figaro du 4 avril 2023.